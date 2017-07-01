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Народные музыканты дают бесплатный концерт в Таллинне

BNS
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Народные музыканты дают бесплатный концерт на Пооламяги, сообщила BNS пресс-служба оргкомитета Молодежного праздника песни и танца.

В Таллинн для участия в празднике народной музыки приехали более пятисот народных музыкантов, сказал творческий руководитель праздника народной музыки, руководитель сводного оркестра Юхан Уппин.

Музыканты народной музыки распределены в ансамблях по видам музыкальных инструментов на шесть групп: канделы, скрипки, гармони, мандолины, аккордеоны и сводный оркестр. Репертуар каждой группы состоит из 5-7 своих музыкальных отрывков. Помимо танцевальных мелодий, репертуар праздника народной музыки состоит в основном из старинных и народных мелодий, а также включает в себя много авторской музыки и музыки других стран.

«Народные музыканты также долго, как и участники праздника песни и танца, готовили свой репертуар и репетировали. В этом году отличительной чертой праздника будет, например, то, что впервые на празднике народной музыки прозвучит музыкальный инструмент укелеле», - сказал Уппин.

Большой концерт народной музыки начался в субботу в 15 часов в парке Пооламяги.

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