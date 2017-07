СМИ: в ночном клубе в США расстреляли 17 человек

Инцидент произошел в клубе Power Lounge рано утром в субботу по местному времени. Обстоятельства уточняются, пишет Newsru.com.

В Twitter-аккаунте городской полиции сообщается, что инцидент не был связан с активностью стрелка или же террористической атакой. Предположительно, стрельба стала следствием ссоры во время концерта в клубе.

О задержанных не сообщается.

Корреспондент региональной телекомпании KATV Кимберли Расли пишет в Twitter , что выстрелы прозвучали на втором этаже клуба.

По ее данным, еще несколько посетителей получили травмы в результате паники, возникшей после первых выстрелов, пытаясь покинуть здание.

Это второй инцидент со стрельбой за сутки. В Нью-Йорке уволенный из клиники врач устроил стрельбу в больнице Bronx Lebanon Hospital, убив коллегу и ранив еще несколько человек. Он пытался совершить акт самосожжения, а перед задержанием убил себя.

Летом прошлого года в ночном клубе Pulse в Орландо произошел кровавый теракт: присягнувший на верность "Исламскому государству" Омар Матин расстрелял там 49 человек.

Just told by someone who was inside Power Ultra Lounge the shots were fired on 2nd floor of club pic.twitter.com/9YkeYuX4NH