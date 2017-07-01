Картина дня: спонтанное выступление участников Праздника песни и танца, первая клубника и председательство Эстонии в ЕС

С сегодняшнего дня Эстония председательствует в Совете ЕС

Сегодня, 1 июля, Эстония впервые стала председателем Совета Европейского союза. В Совете ЕС 28 стран-членов ищут консенсус по всем направлениям политики, влияющим на благополучие и безопасность более пятисот миллионов человек. Читайте далее...

Организаторы отменили дневное представление XII Молодежного праздника песни

Оперативный штаб XII Молодежного праздника песни и танца, исходя из прогноза погоды, принял решение отменить второе представление праздника танца, которое должно было начаться в 13:00. Но юных танцоров плохая погода не испугала, поэтому они устроили спонтанное выступление на площади Вабадузе.

Сравнение цен: на рынках Таллинна начинает появляться первая эстонская клубника

На Центральном, Ныммеском и рынке у Балтийского вокзала в продаже появилась первая эстонская клубника, пользующаяся среди покупателей большим спросом. Читайте далее...

Репетиция на Певческом поле: сцена скользкая и мокрая, одна девочка сломала ногу, детям раздали мороженое

Сегодня днем на Певческом поле приходит генеральная репетиция выступления молодых певцов, которое состоится в рамках Молодежного праздника песни и танца сегодня в 19.00. Читайте далее...

Полный набор: не имевший водительских прав пьяный 18-летний водитель BMW врезался в дерево

В пятницу, 30 июня, около 02.23 на Сааремаа произошло ДТП с участием нетрезвого водителя, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

На берегу моря на окраине Таллинна вырастут новые жилые дома

Рядом с новым яхтенным портом в Какумяэ появятся дома с особенным комфортом и даже роскошью. Редко кому раньше удавалось жить так близко к морю в многоквартирном дом. Читайте далее...

СМИ: российские спецслужбы могут быть причастны к кибератаке вируса Petya

Служба безопасности Украины заявила, что российские спецслужбы причастны к кибератаке на страну, которая началась 27 июня. В Киеве посчитали, что целью атаки было «уничтожение важных данных». Читайте далее...

Терпение Трампа в отношении Северной Кореи лопнуло

Президент США Дональд Трамп заявил, что эра «стратегического терпения» в отношении Северной Кореи закончилась, необходим «определенный ответ». Читайте далее...

Проект виртуальной Эстонии за 240 000 евро: срок уже истек, а работы еще даже не начались

Эстония начала свое председательство в Совете Евросоюза. К этому времени планировалось запустить проект виртуальной Эстонии, но работы по реализации проекта, первый этап которого стоит 240 000 евро, еще даже не начались. Читайте далее...