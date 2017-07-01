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Die Welt: Эстония – маленькое, но образцовое государство ЕС

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: PETRAS MALUKAS/AFP/Scanpix

Немецкое издание Die Welt пишет, что в то время, как одно из самых больших государств ЕС – Великобритания покидает союз, на первый план выходит маленькое, но образцовое государство Евросоюза – Эстония.

В сегодняшнем номере издание отмечается, что Эстония из-за Брекзита вынуждена была взять на себя обязательство председательства в Совете ЕС раньше, чем это было запланировано, пишет Postimees.ee.

Всего указывало на то, что маленькой стране это должно доставить много проблем, но Эстония на удивление успешно справилась с поставленной задачей.

«Эстония сделала среди входящих в ЕС стран в последние годы самый большой прыжок вперед», - говорится в статье, в которой отмечается небольшой размер госдолга, успех в сфере кибербезопасности и вклад в бюджет НАТО.

«Эстония превращается во вторую Финляндию. Эстония доказала, что умеет ставить перед собой цели и их достигать», - отмечает издание.

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