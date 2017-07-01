Piletilevi выкупит билеты на отмененное представление праздника танца

По словам ассистента руководителя по продажам Piletilevi Леэ Ланг, деньги обратно получат и те, кто ходил с этим билетом смотреть концерт певческого праздника.

«Для этого обязательно нужно сохранить свой билет», - объяснила Ланг. «При входе на певческое поле не нужно будет отдельно менять билет, купленный на отменённое представление праздника танца. На воротах нужно будет показать его», - добавила она.

По словам Леэ Ланг, те, кто купили билеты по интернету, получат уведомление и на их счёт деньги будут перечислены автоматически. С билетами, купленными в пунктах продажи, следует обратиться снова в пункт продажи.

С понедельника на сайте Piletilevi появится уточняющая информация о том, как можно получить обратно свои деньги за билет.

Третье и последнее представление XII Молодёжного праздника танца “Mina jään” состоится уже сегодня вечером в 19:00 на стадионе «Калев», ворота откроются для зрителей в 17:00 часов.