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Piletilevi выкупит билеты на отмененное представление праздника танца

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Райго Паюла

Все билеты, купленные на второе представление XII Молодёжного праздника танца, которое было отменено, со следующей недели можно будет сдать обратно. С билетами на второе представление можно также пройти на концерт праздника песни на общую территорию.

По словам ассистента руководителя по продажам Piletilevi Леэ Ланг, деньги обратно получат и те, кто ходил с этим билетом смотреть концерт певческого праздника.

«Для этого обязательно нужно сохранить свой билет», - объяснила Ланг. «При входе на певческое поле не нужно будет отдельно менять билет, купленный на отменённое представление праздника танца. На воротах нужно будет показать его», - добавила она.

По словам Леэ Ланг, те, кто купили билеты по интернету, получат уведомление и на их счёт деньги будут перечислены автоматически. С билетами, купленными в пунктах продажи, следует обратиться снова в пункт продажи.

С понедельника на сайте Piletilevi появится уточняющая информация о том, как можно получить обратно свои деньги за билет.

Третье и последнее представление XII Молодёжного праздника танца “Mina jään” состоится уже сегодня вечером в 19:00 на стадионе «Калев», ворота откроются для зрителей в 17:00 часов.

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