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New York Post написала о Трампе статью из трех слов

Rus.Postimees.ee
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Дональд Трамп. | ФОТО: JOSHUA ROBERTS/Reuters/Scanpix

Американское издание New York Post выпустило статью о твиттере президента США Дональда Трампа, состоящую всего из двух слов, одно из которых повторяется.

Статья под названием «Реакция газеты New York Post на твиты Трампа» содержит следующий текст: «Остановись. Просто остановись», сообщает Газета.ru.

Не исключено, что данная заметка вызвана новостью двухнедельной давности об открытии на 57-й авеню на Манхеттене в Нью-Йорке библиотеки твитов Трампа.

Сразу после открытия учреждения 18 июня 2017 года сообщалось, что количество желающих посетить библиотеку значительно превысило возможности помещения на Пятой авеню, желающие ознакомиться с новой классикой стояли в очереди около часа.

Выставка открылась по соседству с нью-йоркской резиденцией первой семьи Trump tower накануне в пятницу. Библиотека стала проектом сатирического вечернего телешоу The Daily Show.

На экранах и плакатах вдоль стен выставки — самые громкие и запомнившиеся заметки президента в микроблоге Twitter длиной в 140 знаков, в том числе и удаленные автором. Так, в золотую рамку помещена запись «Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе». Твит, в котором президент не закончил свою мысль, пробыл в ленте главы государства несколько часов, прежде чем был удален.

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