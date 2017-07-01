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Невероятная безалаберность на ралли Польши: пожарная машина несется по узкой трассе навстречу гонщикам (видео)

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

На видеохостинге Youtube появилось видео, на котором запечатлен очень опасный момент во время тестовых заездов на ралли Польши, который только чудом не привел к катастрофе.

На видео видно как пожарная машина едет по узкой трассе с односторонним движением навстречу гоночным автомобилям. На этот инцидент бурно реагируют наблюдающие за происходящим болельщики, сообщает портал Sports.ee.

К счастью, автомобиль пожарных свернул с дороги до того, как по ней промчалась гоночная машина.

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