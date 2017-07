Невероятная безалаберность на ралли Польши: пожарная машина несется по узкой трассе навстречу гонщикам (видео)

На видео видно как пожарная машина едет по узкой трассе с односторонним движением навстречу гоночным автомобилям. На этот инцидент бурно реагируют наблюдающие за происходящим болельщики, сообщает портал Sports.ee.

К счастью, автомобиль пожарных свернул с дороги до того, как по ней промчалась гоночная машина.

It would never happen in any #rally! It's time to drop #RallyPoland from the #WRC! Also all the time safety issues... #RajdPolski