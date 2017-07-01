Невероятная безалаберность на ралли Польши: пожарная машина несется по узкой трассе навстречу гонщикам (видео)
1 июля 2017 г., 18:01
На видеохостинге Youtube появилось видео, на котором запечатлен очень опасный момент во время тестовых заездов на ралли Польши, который только чудом не привел к катастрофе.
На видео видно как пожарная машина едет по узкой трассе с односторонним движением навстречу гоночным автомобилям. На этот инцидент бурно реагируют наблюдающие за происходящим болельщики, сообщает портал Sports.ee.
К счастью, автомобиль пожарных свернул с дороги до того, как по ней промчалась гоночная машина.
It would never happen in any #rally! It's time to drop #RallyPoland from the #WRC! Also all the time safety issues... #RajdPolski— Rally Paradise (@rallyparadise) July 1, 2017