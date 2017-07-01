Фото: в проливе Па-де-Кале нефтяной танкер столкнулся с грузовым судном
1 июля 2017 г., 18:20
Столкновение танкера, перевозящего 38 тысяч тонн нефти, и грузового судна произошло в ночь на субботу в проливе Па-де-Кале (между материковой частью Европы и островом Великобритания). Об этом сообщает Agence France-Presse.
По его информации, в результате ЧП никто не пострадал. Столкновение произошло в территориальных водах Великобритании. Разлива нефти на данный момент не обнаружено, сообщает ТАСС.
Оба судна шли под флагами Гонконга. На борту танкера "Сифронтье", который отклонился от курса и в настоящий момент дрейфует, находились 27 членов экипажа. На другом судне, сохранившем ход, были 22 человека.