Фото: в проливе Па-де-Кале нефтяной танкер столкнулся с грузовым судном

По его информации, в результате ЧП никто не пострадал. Столкновение произошло в территориальных водах Великобритании. Разлива нефти на данный момент не обнаружено, сообщает ТАСС.

Оба судна шли под флагами Гонконга. На борту танкера "Сифронтье", который отклонился от курса и в настоящий момент дрейфует, находились 27 членов экипажа. На другом судне, сохранившем ход, были 22 человека.