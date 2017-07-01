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В Италии арестован подозреваемый в убийстве фотографа под Славянском

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Интерфакс/BNS
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ФОТО: Evgeniy Maloletka/AP

В Италии арестован бывший украинский военнослужащий Виталий Маркив, подозреваемый в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли, которое было совершено под городом Славянск Донецкой области в мае 2014 года. Об этом сообщил в субботу заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Генпрокуратура удивлена арестом в Италии украинского солдата Маркива Виталия по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли вблизи Славянск в мае 2014 года, выдвинутом прокуратурой города Павия", - написал Енин в своем фейсбуке.

Он напомнил, что на Украине ведется расследование по факту гибели гражданина Италии Андреа Роккелли и его российского партнера Андрея Миронова.

Енин также заявил, что журналисты в Донбассе погибли в результате обстрела со стороны сил самопровозглашенной Донецкой народной республики.

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