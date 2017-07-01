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Качиньский: Польша не обязана принимать мигрантов

Rus.Postimees.ee
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Ярослав Качиньский. | ФОТО: Scanpix

Польша не обязана принимать мигрантов из стран Северной Африки и Ближнего Востока, потому что не эксплуатировала эти государства, и должна заботиться о своей безопасности. Об этом заявил в субботу лидер правящей в республике партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярослав Качиньский, выступая на V конгрессе этого политического объединения.

"Мы не эксплуатировали страны, из которых беженцы сейчас приезжают в Европу. Мы не пользовались их рабочей силой и не приглашали их в Европу. У нас есть полное моральное право сказать "нет", - указал он, сообщает ТАСС.

По словам Качиньского, кроме этого, "речь идет не только о терроризме, но и об обыкновенной безопасности".

"Нет никаких причин, чтобы радикально снижать стандарт качества нашей жизни", - отметил он, подчеркнув, что миграция влечет за собой еще и экономические сложности.

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