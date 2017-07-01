Качиньский: Польша не обязана принимать мигрантов

"Мы не эксплуатировали страны, из которых беженцы сейчас приезжают в Европу. Мы не пользовались их рабочей силой и не приглашали их в Европу. У нас есть полное моральное право сказать "нет", - указал он, сообщает ТАСС.

По словам Качиньского, кроме этого, "речь идет не только о терроризме, но и об обыкновенной безопасности".

"Нет никаких причин, чтобы радикально снижать стандарт качества нашей жизни", - отметил он, подчеркнув, что миграция влечет за собой еще и экономические сложности.