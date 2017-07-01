Читайте, какие изменения произойдут в Эстонии в сфере урегулирования кризисов

Закон уточняет ответственность учреждений, связанных с регулированием кризисов, а также понятие чрезвычайной ситуации, повышает важность деятельности по коммуникации рисков а также упорядочит регулирование жизненно важных услуг и уточнит принципы регулирования организации государственного резерва на случай кризисных ситуаций.

По словам Министра внутренних дел Андреса Анвельта, до этого времени каждое учреждение по-своему понимало участие в решении кризисной ситуации, новый порядок касается прежде всего определения рисков кризисных ситуации и анализ их возможных последствий, а также организации преодоления кризисной ситуации. Закон вносит в правовое пространство Эстонии обширное понятие эвакуации, которого в его нынешнем виде ранее не было.

Согласно закону, задачи учреждений, связанных с регулированием рисков, уточняются исходя из следующих принципов: каждое учреждение должно выполнять свои задачи по регулированию кризисов и отвечать за их выполнение; каждое министерство и учреждение отвечает за регулирование кризиса в подотчетных им сферах и секторах.

Также уточнены оценка рисков чрезвычайной ситуации и положения, касающиеся разрешения чрезвычайной ситуации и руководства при ее возникновении. Цель уточнения оценки рисков – сделать анализ рисков более подробным, чтобы его можно было использовать при планировании деятельности по предотвращению рисков и приведению подразделений в готовность к борьбе с чрезвычайными ситуациями. Положения, касающиеся разрешения чрезвычайной ситуации и руководства при ее возникновении, уточняются для того, чтобы можно было как можно быстрее и эффективнее разрешить чрезвычайную ситуацию вне зависимости от того, какое учреждение руководит этой деятельностью.

В принятом законе особое внимание уделено деятельности по коммуникации рисков как важной части предотвращения чрезвычайных ситуаций и подготовки к ним. Деятельность по коммуникации рисков, согласно закону, включает в себя оповещение населения об опасностях, из-за которых была объявлена чрезвычайная ситуация, и о возможных последствиях. Цель – повысить осведомленность населения и повысить его готовность к возможным чрезвычайным ситуациям.

Регулирование государственного резерва на случай кризисных ситуаций меняется для того, чтобы создать в Эстонии такое регулирование государственного резерва на случай кризисных ситуаций, которое основано на реальных обстоятельствах и, таким образом, будет достаточным для решения чрезвычайной ситуации.

Затронуто и регулирование жизненно важных услуг. Согласно закону, государственные ресурсы должны тратиться так, чтобы обеспечить бесперебойный доступ к действительно жизненно важным услугам, т.е. необходимым человеку для удовлетворения первичных потребностей во время кризиса. Цель также – обеспечить готовность к перебоям в предоставлении жизненно важных услуг, а не только к природным и техногенным катастрофам или иным подобным явлениям.

Закон вступил в силу 1 июля 2017 года, переход к новым требованиям закона намечен с 1 июля нынешнего года по 1 июля 2019 года.