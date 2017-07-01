Безобразный случай: проезжавшая мимо компания роллеров пнула юного велосипедиста – мальчик улетел в канаву

Мальчик, имя которого не называется, купался в волости Тяхтвере в озере Рахингел. Около 22.30 он стал возвращаться домой на велосипеде по шоссе Тарту-Вильянди. Около деревни Пихва мимо него проехала компания людей на роликах. Один из них ударил мальчика ногой, столкнув его в канаву, сообщает Tartu Postimees.

По словам отца мальчика Яниса Рейманна, ребенок не заметил, кто его сбил, так как все произошло очень неожиданно. Мальчик запомнил только, что роллеры были в темной одежде.

В итоге юный велосипедист был доставлен в травмопункт, где у него зафиксировали различные травмы. «Рука в гипсе, травма пятки, на правом боку пострадали ребра», - отметил отец, добавив, что также сломан велосипед и порвана обувь.

Мужчина обещает вознаграждение за информацию о тех, кто напал на его сына. Однако, поскольку он написал заявление в полицию, то и с имеющейся информацией нужно обращаться не напрямую к нему, а к стражам правопорядка.