В Эстонии массово воруют электричество

Руководитель отдела надзора за потреблением Elektrilevi Тоомас Каск подтвердил, что электричество воруют постоянно, сообщает портал Rus.err.ee.

"Для получения электричества незаконным путем есть два метода – либо переделать счетчик, чтобы он насчитывал меньше или не считал вообще, либо подключиться в обход счетчика. С установкой новых счетчиков красть стало сложнее", – пояснил Каск "Актуальной камере на эстонском языке".