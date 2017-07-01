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В Эстонии массово воруют электричество

Rus.Postimees.ee
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Электричество. Иллюстративное фото. | ФОТО: Тоомас Хуйк

У нескольких тысяч потребителей электроэнергии в Эстонии есть повод опасаться услышать стук в дверь специалистов Elektrilevi в связи с кражей электричества. В течение десяти лет компания Elektrilevi выявила более 27 000 краж электроэнергии.

Руководитель отдела надзора за потреблением Elektrilevi Тоомас Каск подтвердил, что электричество воруют постоянно, сообщает портал Rus.err.ee.

"Для получения электричества незаконным путем есть два метода – либо переделать счетчик, чтобы он насчитывал меньше или не считал вообще, либо подключиться в обход счетчика. С установкой новых счетчиков красть стало сложнее", – пояснил Каск "Актуальной камере на эстонском языке".

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