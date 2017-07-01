Сломали систему: молодые люди и представить не могли, во что выльется их инициатива

«Утром мы услышали, что дневное танцевальное представление отменяется. У нас есть группа в Facebook, в которой все стали писать: что значит отменяется? Тогда сделаем все сами», - рассказала одна из организаторов спонтанного выступления Керту Сыэрд.

Ее идею поддержала одна из руководителей команды организаторов Греэте Нипполайнен, которая согласилась руководить представлением на площади Вабадузе.

Сначала танцоры не хотели устраивать масштабное мероприятие, а просто решели потанцевать несколькими группами. «В какой-то момент мы обнаружили, что с нами тысячи танцоров и это было невероятно», - отметила Сыэрд.

Нипполайнен тоже отмечает, что никто не предвидел, что все перерастет в такое масштабное мероприятие. «Но сердце говорило, что так должно быть», - отметила она.