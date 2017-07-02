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Галерея: полиция готовится к шествию участников Праздника песни и танца

Rus.Postimees.ee
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Обеспечение безопасности во время праздничного шествия участником Молодежного праздника песни и танца всегда было настоящим вызовом для стражей порядка. В этом году полиция прибегнет к чрезвычайным мерам безопасности, пишет Tallinncity.

На прилегающих улицах установлены бетонные заграждения, на крупных перекрестках задействованы машины спасателей, а за организацию движения отвечают регулировщики.

«Нам необходимо покрыть весь путь от площади Вабадузе. В этот раз мы делаем все несколько иначе», - пояснил Пыхьяский префект Кристьян Яани.

Всего за безопасность отвечают 150 сотрудников полиции, порядка 40 из которых прибыли из других префектур. На месте также работают стражи порядка в гражданском.

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