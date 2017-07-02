Галерея: полиция готовится к шествию участников Праздника песни и танца

На прилегающих улицах установлены бетонные заграждения, на крупных перекрестках задействованы машины спасателей, а за организацию движения отвечают регулировщики.

«Нам необходимо покрыть весь путь от площади Вабадузе. В этот раз мы делаем все несколько иначе», - пояснил Пыхьяский префект Кристьян Яани.

Всего за безопасность отвечают 150 сотрудников полиции, порядка 40 из которых прибыли из других префектур. На месте также работают стражи порядка в гражданском.