Галерея: полиция готовится к шествию участников Праздника песни и танца
2 июля 2017 г., 09:15
Обеспечение безопасности во время праздничного шествия участником Молодежного праздника песни и танца всегда было настоящим вызовом для стражей порядка. В этом году полиция прибегнет к чрезвычайным мерам безопасности, пишет Tallinncity.
На прилегающих улицах установлены бетонные заграждения, на крупных перекрестках задействованы машины спасателей, а за организацию движения отвечают регулировщики.
«Нам необходимо покрыть весь путь от площади Вабадузе. В этот раз мы делаем все несколько иначе», - пояснил Пыхьяский префект Кристьян Яани.
Всего за безопасность отвечают 150 сотрудников полиции, порядка 40 из которых прибыли из других префектур. На месте также работают стражи порядка в гражданском.