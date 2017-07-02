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Прямая трансляция: торжественное шествие участников Молодежного праздника песни и танца

Rus.Postimees.ee
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В воскресенье, 2 июля, в 9.30 в Таллинне с площади Вабадузе стартует торжественное шествие Молодежного праздника песни и танца.

Приблизительно через час первые участники, пройдя 3,8 км, прибудут на Певческое поле. Последняя колонна участников начнет свой путь не раньше полудня, а к 14.00 все участники уже должны быть на месте. Певческий праздник откроется выступлением сводных хоров, которые по традиции исполнят произведение Михкеля Людига "Койт" ("Заря").

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