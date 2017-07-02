Прямая трансляция: торжественное шествие участников Молодежного праздника песни и танца

Приблизительно через час первые участники, пройдя 3,8 км, прибудут на Певческое поле. Последняя колонна участников начнет свой путь не раньше полудня, а к 14.00 все участники уже должны быть на месте. Певческий праздник откроется выступлением сводных хоров, которые по традиции исполнят произведение Михкеля Людига "Койт" ("Заря").