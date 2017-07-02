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Крупнейшее предприятие Эстонии выплатило в два раза меньше дивидендов

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

В прошлом году крупнейшее предприятие Эстонии - Ericsson - выплатило материнской компании 15 млн евро дивидендов, что наполовину меньше, чем в 2015 году, пишет Majandus.

Предприятие уплатило 3,75 млн евро подоходного налога, а в 2015 году этот показатель равнялся 7,5 млн евро.

В прошлом году оборот предприятия вырос на один процент, достигнув 1,2 млрд евро. Выручка составила 7,38 млн евро, а в 2015 году предприятие имело  убытков на 1,5 млн евро.

В 2013 году Ericsson Eesti выплатило 50 млн, в 2014-ом и 2015-ом 30 млн, а в прошлом году 15 млн евро дивидендов.

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