Крупнейшее предприятие Эстонии выплатило в два раза меньше дивидендов

Предприятие уплатило 3,75 млн евро подоходного налога, а в 2015 году этот показатель равнялся 7,5 млн евро.

В прошлом году оборот предприятия вырос на один процент, достигнув 1,2 млрд евро. Выручка составила 7,38 млн евро, а в 2015 году предприятие имело убытков на 1,5 млн евро.

В 2013 году Ericsson Eesti выплатило 50 млн, в 2014-ом и 2015-ом 30 млн, а в прошлом году 15 млн евро дивидендов.