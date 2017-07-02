Крупнейшее предприятие Эстонии выплатило в два раза меньше дивидендов
2 июля 2017 г., 10:08
В прошлом году крупнейшее предприятие Эстонии - Ericsson - выплатило материнской компании 15 млн евро дивидендов, что наполовину меньше, чем в 2015 году, пишет Majandus.
Предприятие уплатило 3,75 млн евро подоходного налога, а в 2015 году этот показатель равнялся 7,5 млн евро.
В прошлом году оборот предприятия вырос на один процент, достигнув 1,2 млрд евро. Выручка составила 7,38 млн евро, а в 2015 году предприятие имело убытков на 1,5 млн евро.
В 2013 году Ericsson Eesti выплатило 50 млн, в 2014-ом и 2015-ом 30 млн, а в прошлом году 15 млн евро дивидендов.