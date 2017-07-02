Рассвет, Сумерки и Дедушка

Вчера в 19.00 состоялось второе представление XII Молодежного праздника танца «Я остаюсь». Изначально планировалось провести три представления за два дня, но одно из них пришлось отменить из-за плохой погоды.

Темой представлениястала легенда Рассвете и Сумерках, представленная четырьмя молодыми героями и Дедушкой, в роли которого выступил певец Иво Линна. По словам организаторов праздника, это история о вечных ценностях, которые передаются из поколения в поколение, и о том, что мы обязаны их беречь. Символическое обещание «Я остаюсь» связывает нас с нашими корнями всегда и везде, в какую бы точку мира ни привел нас жизненный путь.

Под живую музыку, исполняемую оркестром, танцоры представили публике историю Рассвета и Сумерек, которая провела зрителей через четыре времени года, и изобразили на площадке элементы логотипа праздника – «мои корни», «мой край». Даже самые маленькие выступающие прекрасно ориентировались на поле стадиона «Калев», создавая различные узоры.

Помимо 8500 участников представление собрало примерно десять тысяч зрителей. Сюда пришли многие семьи, чтобы поддержать танцующих младших родственников. Таави, который пришел на праздник с родителями, чтобы поддержать младшую сестру и посмотреть представление, рассказал нам: «Я сам раньше тоже участвовал в праздниках, даже некоторые танцы с прошлых праздников еще помню...»

Ребята танцевали не только на главной площадке, но и на всей территории стадиона. Танцоры постарше подбадривали маленьких, поздравляли их с успешным выступлением и следили, чтобы никто не замерз.

По словам Аннели, руководительницы одного из коллективов, праздник песни и танца - это отличная возможность для ребят пообщаться друг с другом, завести новые знакомства и весело провести время: «Очень приятно наблюдать, как бережно старшие ребята относятся к малышам, как они оберегают их и стараются во всем им помогать».