Министры сельского хозяйства обсуждают создание рабочих мест для африканской молодежи

«Важно сделать работу в сельскохозяйственном секторе более привлекательной с помощью новаторских решений, в том числе в области ИТ, - сказал Тамм. - Развитие сельского хозяйства и сельской жизни является важным для ЕС и Африки. В этой области существует много возможностей для сотрудничества, которые могут принести пользу обеим сторонам — например, сотрудничество в научной области или в использовании ИТ-разработок. Важно также развивать торговые связи».

Тамм участвует в рабочей группе, рассматривающей роль научных решений и ИТ-возможностей в повышении интенсивности и привлекательности сельского хозяйства. Встреча является введением к предстоящему в ноябре саммиту АС и ЕС, который также сфокусируется на трудозанятости молодежи и роли сельского хозяйства в решении проблемы безработицы среди молодежи.

Во второй встрече министров сельского хозяйства АС и ЕС участвует более 230 делегатов из 30 стран АС и 23 стран ЕС. Принимающие стороны — новый председатель Совета ЕС Эстония с комиссией АС и еврокомиссией. В фокусе встречи находятся главным образом возможности трудозанятости молодежи в сельскохозяйственном секторе, поскольку ее участие в трудозанятости составляет более 50 процентов.

В рамках конференции Тамм также встретится с министром сельского хозяйства Черногории Милутином Симовичем, министром сельского хозяйства Нидерландов Мартейном ван Дамом, министром сельского хозяйства Литвы Бронюсом Маркаускасом и министром сельского хозяйства Алжира Абделькарером Буазги. Встречи будут посвящены развитию двустороннего сотрудничества и взаимного товарообмена.