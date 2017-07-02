Легендарный боксер Мэнни Пакьяо не сумел защитить чемпионский титул

Хозяин ринга умело использовал свои габариты, временами действуя грязно. Пакьяо периодически вел себя пассивно, давая сопернику возможность сближаться и работать на ближней дистанции, пишет Newsru.com.

Однако в девятом раунде филиппинец заметно активизировался, и в ходе затяжной атаки нанес Хорну несколько увесистых ударов. И хотя австралиец сумел продержаться до гонга, казалось, что он находится на грани досрочного поражения.

Однако Хорн сумел восстановиться и довести бой до сомнительной победы. Счет судейских записок: 117:111, 115:113 и 115:113.

"Это решение судей, - спокойно прокомментировал спорное решение Пакьяо. - Я принимаю и уважаю его. К реваншу я готов без всяких сомнений. В нашем контракте была прописана опция реванша, так что никаких проблем с этим не будет".

К слову, Пакьяо нанес на 90 точных ударов больше, чем Хорн - 182 против 92. Из них силовыми у Мэнни были 123, а у Джеффа лишь 73.