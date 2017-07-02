В крупном ДТП в Татарстане погибли 14 человек

В Татарстане междугородний автобус столкнулся с "КамАЗом" и загорелся, в результате ДТП погибли 14 человек.
МВД считает виновным водителя автобуса, который столкнулся с буксируемым грузовиком. Фото с места ЧП свидетельствуют, что автобус выгорел дотла. Возбуждено дело. Водитель жив. В Татарстане объявили траур, отменили сабантуи, пишет Newsru.com.
Крупное ДТП произошло в ночь на воскресенье в девяти километрах от города Заинск. Автобус Neoplan следовал по маршруту "Самара - Ижевск". Водитель столкнулся с попутным грузовиком, от удара автобус опрокинулся и загорелся на проезжей части.
МВД по Татарстану уточняет, что столкновение с грузовиком совершил водитель автобуса: "Водитель автобуса 1961 года рождения совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ". После удара автобус опрокинулся и загорелся". "Пятый канал" подчеркивает, что это был не прицеп, а полноценный грузовик марки MAN. Управляемость и маневренность конструкции из двух грузовиков была снижена. От удара грузовики съехали в кювет, MAN выгорел.
По данным Минздрава региона, в аварии погибли 14 человек, в том числе двое детей, пострадали 15. Из 15 пострадавших 12 человек находятся в стационарах больниц, трое отпущены на амбулаторное лечение. Казанское издание "Бизнес-Онлайн" уточняет, что четверо пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, восемь - в состоянии средней тяжести. Их доставили в больницу Набережных Челнов и медсанчасть ПАО "Татнефть" в Альметьевске.
Tatpressa уточняет, что в автобусе было 28 человек.
Водитель автобуса жив и в настоящее время дает показания, заявил руководитель пресс-службы управления МЧС по Татарстану Андрей Родыгин.
"Татар-информ" сообщало, что в республике в связи с катастрофой будет объявлен траур, районные сабантуи отменят. Позднее администрации президента Татарстана Минниханова опубликовала его официальный указ по этому поводу.
Возбуждено дело
Главное следственное управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ - "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)". Об этом "Интерфаксу" сообщила помощник руководителя Следственного управления СКР по Татарстану Эльвира Газизова. Решается вопрос о возбуждении второго дела - о сбыте товаров и услуг, не отвечающих требованиям безопасности.