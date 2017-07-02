В крупном ДТП в Татарстане погибли 14 человек

МВД считает виновным водителя автобуса, который столкнулся с буксируемым грузовиком. Фото с места ЧП свидетельствуют, что автобус выгорел дотла. Возбуждено дело. Водитель жив. В Татарстане объявили траур, отменили сабантуи, пишет Newsru.com.

Крупное ДТП произошло в ночь на воскресенье в девяти километрах от города Заинск. Автобус Neoplan следовал по маршруту "Самара - Ижевск". Водитель столкнулся с попутным грузовиком, от удара автобус опрокинулся и загорелся на проезжей части.

МВД по Татарстану уточняет, что столкновение с грузовиком совершил водитель автобуса: "Водитель автобуса 1961 года рождения совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ". После удара автобус опрокинулся и загорелся". "Пятый канал" подчеркивает, что это был не прицеп, а полноценный грузовик марки MAN. Управляемость и маневренность конструкции из двух грузовиков была снижена. От удара грузовики съехали в кювет, MAN выгорел.

По данным Минздрава региона, в аварии погибли 14 человек, в том числе двое детей, пострадали 15. Из 15 пострадавших 12 человек находятся в стационарах больниц, трое отпущены на амбулаторное лечение. Казанское издание "Бизнес-Онлайн" уточняет, что четверо пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, восемь - в состоянии средней тяжести. Их доставили в больницу Набережных Челнов и медсанчасть ПАО "Татнефть" в Альметьевске.

Tatpressa уточняет, что в автобусе было 28 человек.

Водитель автобуса жив и в настоящее время дает показания, заявил руководитель пресс-службы управления МЧС по Татарстану Андрей Родыгин.

"Татар-информ" сообщало, что в республике в связи с катастрофой будет объявлен траур, районные сабантуи отменят. Позднее администрации президента Татарстана Минниханова опубликовала его официальный указ по этому поводу.

Возбуждено дело