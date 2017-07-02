XII молодежный Праздник песни и танца посетили делегации городов-побратимов Таллинна

Приветствуя гостей, Калев Калло отметил, что им предстоит участие в уникальном мероприятии - выступлении почти 37 тысяч танцоров, певцов и музыкантов, которые расскажут фактически о судьбе своего поколения. Праздник проходит нынче под девизом: "Я остаюсь!".

"Его основные герои родились уже в свободной Эстонии, - сказал Калло, - перед ними открыт весь мир. Мы ждем ответа на вопрос: какова связь молодого поколения со старшим, какова его связь со своей страной, имеет она для них значение, или они будут строить свою жизнь где-нибудь в другом месте". Девиз: "Я остаюсь!" вселяет надежду. Очень радует, что на праздник прибыло столько друзей - от ближайших соседей до Китая".

Гости из семи стран - Китая, Финляндии, Германии, России, Латвии, Литвы и Австрии сделали запись в Книге посетителей Ратуши.