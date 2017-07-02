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XII молодежный Праздник песни и танца посетили делегации городов-побратимов Таллинна

BNS
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Таллиннская мэрия. Иллюстративное фото. | ФОТО: Тоомас Хуйк

Председатель Таллинского городского собрания Калев Калло принял в Таллинской ратуше прибывшие на XII молодежный Праздник песни и танца делегации городов-побратимов Таллинна и послов государств, где находятся эти города, сообщила пресс-служба мэрии Раэпресс.

Приветствуя гостей, Калев Калло отметил, что им предстоит участие в уникальном мероприятии - выступлении почти 37 тысяч танцоров, певцов и музыкантов, которые расскажут фактически о судьбе своего поколения. Праздник проходит нынче под девизом: "Я остаюсь!".

"Его основные герои родились уже в свободной Эстонии, - сказал Калло, - перед ними открыт весь мир. Мы ждем ответа на вопрос: какова связь молодого поколения со старшим, какова его связь со своей страной, имеет она для них значение, или они будут строить свою жизнь где-нибудь в другом месте". Девиз: "Я остаюсь!" вселяет надежду. Очень радует, что на праздник прибыло столько друзей - от ближайших соседей до Китая".

Гости из семи стран - Китая, Финляндии, Германии, России, Латвии, Литвы и Австрии сделали запись в Книге посетителей Ратуши.

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