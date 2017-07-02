На Молодежный праздник песни продано свыше 30 000 билетов

Билетов в общую зону еще довольно много. Всего в общую зону певческого поля и в сектор с сидячими местами было продано свыше 30 000 билетов.

Билеты на певческий праздник можно приобрести как на входе на певческое поле, так и в пунктах продажи билетов Piletilevi. Если билеты куплены по интернету, то нужно удостовериться, что вы вязли с собой именно билеты, а не счет об их оплате. На билетах находится штрихкод. Так как из-за скопления большого количества людей могут быть проблемы с доступом в интернет, при себе нужно иметь либо распечатанные билеты, либо сохранить их на смарт-устройство.

Организаторы XII Молодежного праздника песни и танца напоминают перед праздником, что на благо зрителей на певческое поле не будут пускать с зонтами. Дома нужно оставить и другие предметы, которые могут мешать или представлять опасность для других участников, например, стеклянная тара или домашние животные.

XII Молодежный праздник песни и танца "Я остаюсь" проходит в Таллинне на певческом поле и стадионе "Калев" с 30 июня по 2 июля.