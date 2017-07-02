55-лений гандбольный голкипер готов сменить в воротах сборной России Игоря Акинфеева

В прошлом сезоне Сукосян возобновил карьеру и помог сохранить прописку в суперлиге клубу УОР N2, который финишировал на десятом месте, пишет Newsru.com.

В субботу в рамках Всероссийского олимпийского дня в Москве гандбольный голкипер сыграл на воротах в гала-матче по футболу между командами олимпийских чемпионов по летним и зимним видам спорта, в котором сборная "зимников" победила "летников" со счетом 2:1.

"Очень хорошо игралось в футбол на воротах! Стоял уверенно, все-таки в этом футбольном гала-матче ворота были такие же по размеру, как в гандболе, - приводит слова Сукосяна "Р-Спорт". - Специфика одна и та же. В больших воротах в профессиональном футболе, думаю, тоже уверенно сыграл бы. Что там стоять-то? Отбивай и все. Я таких ошибок, как Игорь Акинфеев в сборной, не допустил бы на выходах. Голы сборная России по футболу пропускает на выходах вратаря из ворот. Родина прикажет - я готов заменить Акинфеева.

Сборная России не сумела пробиться в полуфинал домашнего Кубка конфедераций. На групповом этапе наши футболисты обыграли команду Новой Зеландии (2:0) и уступили сборным Португалии (0:1) и Мексики (1:2). По мнению многих специалистов, оба мяча в матче с мексиканцами лежат на совести Игоря Акинфеева.