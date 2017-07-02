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Стрельба в Копли: тяжело ранены двое охранников

Rus.Postimees.ee
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Коплиские линии. Иллюстративное фото. | ФОТО: Mihkel Maripuu

Сегодня в 11.10 центр тревоги получил сообщение о том, что в Таллинне в районе Копли произошла стрельба.

На данный момент известно, что охранная фирма получила вызов в одно из заброшенных зданий Коплиских линий. На вызов выехали двое охранников – 37 и 62 лет. На месте по ним открыли стрельбу. Оба мужчины в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

На место происшествия были отправлены дополнительные силы полиции, которые проверяют место происшествия и его окрестности, а также собирают улики. На данный момент задержан мужчина в возрасте. Он соответствует описанию предполагаемого стрелка. Проверяется, связан ли он с произошедшим.

По словам оперативного командира Вейко Рандлайне, полицейские работают над тем, чтобы установить личность стрелка.

«По информации на данный момент мужчина самовольно ворвался в заброшенное здание. Расследование установит, почему мужчина проник в здание, и что привело к стрельбе», - отметил он.

По его словам, у полиции нет основания опасаться, что людям, живущим поблизости с местом происшествия, что-то угрожает.

«Мы просим всех, кто видел что-то сомнительное в этом районе или кто располагает информацией о произошедшем, незамедлительно позвонить по номеру 112», - отметил Рандлайне.

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