Дадаев заявил, что он не идиот, чтобы убивать Немцова прямо напротив Кремля

"Дождь" в воскресенье опубликовал монолог Дадаева: тот утверждает, что его пытали, присяжными манипулировали, а властям Чечни защитить его в суде не позволил статус, сообщает портал Newsru.com.

Сначала Дадаев говорит, что его избивали два дня: "Меня держат ни за что. Привезли избитым в Лефортово. Меня били током, пытали - в протоколе сказано, что задержали 5-го, а доставили 7 марта, как вы думаете, где я был два дня?"

После приговора Дадаев говорит, что сидит за самое громкое преступление, которое не совершал и критикует коллегию присяжных: "Их продавили, а всех, кто что-то понимал, удалили. И вам не кажется подозрительным, что они три дня думали? Что там думать? 26 вопросов". Отметим, что в день вынесения вердикта из зала удалили двоих присяжных, а виновным Дадаева и его сообщников признали 10 голосами против двух.

"Если бы я совершил это преступление во имя Аллаха, то первый бы сознался, (а на деле) признательные показания дал под пытками. Мне сказали, что я отсюда не выйду, друга моего убили при задержании (Шаванова). И мои друзья-братья себя оговорили (Губашевы)", - заявил чеченец.

В середине апреля "Коммерсант" опубликовал видео и расшифровку признательных показаний Дадаева, от которых он позже отказался, призывая всех сделать выводы по этому поводу самостоятельно.

Дадаев так описывает обстоятельства съемки: "Вы посмотрите видео внимательно, я там нервничаю, это заметно. Там с обратной стороны в дверях стояли люди в масках".