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"Зенит" приобрел у "Ромы" аргентинского футболиста

Sports.ee
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ФОТО: Scanpix

Футболист Леандро Паредес, ранее выступавший за итальянскую "Рому", стал игроком "Зенита", сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

23-летний аргентинец, который может выступать на позиции центрального защитника и опорного полузащитника, подписал контракт на 4 года. Как сообщает сайт "Ромы", сумма трансфера игрока составила 23 миллиона евро. Также римляне могут получить до 4 миллионов евро в качестве бонусов за его успешное выступление, пишет Newsru.com.

"Я рад, что выбор Манчини пал на меня, и теперь я играю за "Зенит", - сказал новобранец клуба. - Пожалуй, личность главного тренера Роберто Манини сыграла важнейшую роль. Я поговорил с ним до того, как сюда приехать. Наш разговор стал решающим в этом трансфере. Хочу поприветствовать всех болельщиков! Я сделаю все для того, чтобы "Зенит" побеждал и радовал вас".

В минувшем сезоне Паредес провел 27 матчей в серии А, в которых забил 3 мяча. В мае игрок получил приглашение в национальную сборную Аргентины, за которую дебютировал 13 июня в товарищеском матче с командой Сингапура, отметился забитым мячом и результативной передачей.

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