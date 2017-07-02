Эстонский король теплофирм получил огромные дивиденды

Бизнесмен несколько лет назад выкупил Таллиннскую электростанцию. Ему также принадлежат фирмы Utilitas Tallinn (бывшая Tallinna Küte) и Utilitas Eesti (бывшая Eraküte), сообщает Majandus24.

Концерн Utilitas Grupp в прошлом году выплатил 2,07 миллиона дивидендов. Из них 1,81 миллиона достались Раху.

Годом ранее Раху выплатили 1,7 миллиона дивидендов.