Эстонский король теплофирм получил огромные дивиденды
2 июля 2017 г., 15:28
Крупный бизнесмен Кристьян Раху получил в качестве дивидендов в прошлом году 1,81 миллиона евро.
Бизнесмен несколько лет назад выкупил Таллиннскую электростанцию. Ему также принадлежат фирмы Utilitas Tallinn (бывшая Tallinna Küte) и Utilitas Eesti (бывшая Eraküte), сообщает Majandus24.
Концерн Utilitas Grupp в прошлом году выплатил 2,07 миллиона дивидендов. Из них 1,81 миллиона достались Раху.
Годом ранее Раху выплатили 1,7 миллиона дивидендов.