Кльюлайд: улыбающейся Эстонии будут улыбаться в ответ

«Дорогой народ Эстонии, дорогие певцы и танцоры, - обратилась Кальюлайд к участникам праздника. - Благодаря вам эта неделя в Эстонии полна радости. Радость сильнее дождя, сильнее бури. Более того — она сильнее страха».

«Радость молодежи от песен — это радость наших будущих певческих праздников. Народные танцы живут в наших школах, потому что всегда грядет праздник танца. Как говорится в пословице: "Что выучено в молодости, то помнят и в старости". Гордитесь и радуйтесь, потому что только счастливый человек уверен в себе и щедр, - сказала Кальюлайд. - Мы испытываем радость от дарения, созидания, взлета, возвращения и воссоединения. Все это вместе — радость от жизни».

«Только радостный человек улыбается и только улыбающемуся человеку улыбаются в ответ. Если Эстония улыбнется, то и нам улыбнутся остальные. Нам нужна именно радостная Эстония, ведь мы только что пели: "Мое отечество, мое счастье и радость"», - сказала Кальюлайд, пожелавшая всем хорошего праздника песни.