Би-би-си: страны Балтии изобрели свой способ жить без беженцев

Напомним, что в конце мая журнал Time написал статью о сирийских беженцах, которые оказались в эстонском городе Пыльва и недовольны переездом в Эстонию. В начале июня выяснилось, что они покинули нашу страну.

Семьи Ийман Атеэк и Таймаа Абазли были направлены в Эстонию в рамкам европейской программы по переселению беженцев. В статье они называют переезд в Пыльва принудительным браком.

«Это все напоминает принудительный брак, - считает Ийман. – Например, когда семья заставляет девушку выйти замуж за мужчину, которого она не выбирала и который ей не нравится».

Time отмечает, что в Эстонии одна из самых маленьких мусульманских общин в Европе, в нашей стране нет ни одной мечети, а зал для молитв находится лишь в Таллинне. Кроме этого, за пределами столицы крайне сложно достать и халяльное мясо.

Большинство беженцев направляют в маленькие эстонские города и села. Издание отмечает, что это политическое решение, так как в таких местах больше возможностей найти работу и отправить детей в школу.

Однако спокойное уединение, которое так ценят эстонцы, только подчеркивает изолированность сирийцев, которым по душе шумные компании и большие общины.

«Они же знают, что мы все мусульмане. Почему нельзя было нас всех разметить в Таллинне? Там бы мы хотя бы могли есть халяльную пищу», - говорит Ийман. По словам женщины, даже в раю без людей не весело.