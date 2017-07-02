Фото: тысячи антиглобалистов вышли на улицы Гамбурга, где на следующей неделе пройдет саммит G20

Демонстранты протестуют против глобализации и экономической политики, которую проводят участники саммита.

Акция протеста в Гамбурге. / Matthias Schrader/AP

Организаторы протеста ожидают, что общее число участников воскресной акции достигнет 100 тыс. человек. В свою очередь, местные правоохранительные органы заявили, что количество протестующих составляет несколько десятков тысяч человек.

При этом на ближайшие семь дней в Германии запланированы еще около 30 подобных демонстраций, отмечает "Дойчландфунк".

Саммит G20 состоится в германском Гамбурге 7-8 июля.