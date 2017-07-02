Картина дня: Молодежный праздник песни, стрельба в Копли и аномальная жара в Европе

Как это было: торжественное шествие участников Молодежного праздника песни и танца

В воскресенье, 2 июля, в 9.30 в Таллинне с площади Вабадузе стартовало торжественное шествие Молодежного праздника песни и танца. Читайте далее...

Большая галерея: шествие XII Молодежного праздника песни и танца

В праздничном шествии участников XII Молодежного праздника песни и танца, принимают участие почти 40 000 человек. Читайте далее...

Кальюлайд: улыбающейся Эстонии будут улыбаться в ответ

Выступившая с речью на открытии молодежного праздника песни президент Керсти Кальюлайд сказала, что улыбающейся Эстонии будут улыбаться в ответ.

Стрельба в Копли: тяжело ранены двое охранников

Сегодня в 11.10 центр тревоги получил сообщение о том, что в Таллинне в районе Копли произошла стрельба. Читайте далее...

Европу накрыла аномальная жара: в Болгарии воздух прогрелся до 44 градусов, в Греции невозможно выйти на улицу

Аномальная жара в субботу настигла Восточную Европу и начала один за другим обновлять температурные рекорды. В Румынии столбики термометров перевалили за отметку в плюс 42 градуса, в Болгарии воздух и вовсе прогрелся до 44 градусов. Экстремальные условия уже привели к человеческим жертвам, власти объявили критический уровень погодной опасности. А в Греции поставлен новый европейский температурный рекорд: в субботу было зафиксировано 45,9 градуса Цельсия. В то же время климатологи нашли причину аномальных погодных явлений.

Двое мужчин убили ради автомобиля знакомого

Пыхьяская окружная прокуратура отдала под суд двух мужчин, которые, по данным следствия, убили знакомого, чтобы завладеть его автомобилем. Читайте далее...

Женщина погибла под колесами мусоровоза: обвиняемые предстанут перед судом

Весной прошлого года в столичном районе Пыхья-Таллинн произошло трагическое ДТП, в результате которого погибла женщина. Обвиняемые в гибели пешехода мужчины предстанут перед судом. Читайте далее...

Страны Балтии изобрели свой способ жить без беженцев

Балтийские страны изобрели свой способ жить без беженцев: они принимают всех соискателей, избегая санкций Еврокомиссии, но делают это так, что беженцы в стране не задерживаются. Читайте далее...