Запуск Китаем тяжелой ракеты провалился

Ракету запускали с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань). Сообщается, что во время полета возникла некая аномалия. Других деталей на момент написания заметки не представлено. Начато расследование, сообщает портал Newsru.com.

Запись старта от агентства Xinhua выложена на YouTube. Судя по кадрам со стартовой площадки, в начале полета все было нормально.

Автор видеоблога о космосе kNews приводит в своем Twitter снимок экрана в Центре управления полетов, где, на его взгляд, зафиксировано расхождение получаемой телеметрии и предполагаемых показателей полета. На видеотрансляции этот момент можно видеть после отметки 1:06:10.

Автор портала Spaceflightnow Стивен Кларк отмечает, что нынешний провал ставит под угрозу намеченную на сентябрь миссию по возвращению на Землю лунных образцов.