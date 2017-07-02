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Скандал: на Молодежном празднике песни продавали муляжи револьверов (фото)

Rus.Postimees.ee
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Муляжи револьверов на Певческом поле. | ФОТО: Erik Prozes

На Певческом поле во время Молодежного праздника песни в одной из торговых точек продавали муляжи огнестрельного оружия, которые поражают своей реалистичностью. После того, как на этот факт обратили внимание журналисты, муляжи были убраны.

Организация MTÜ Tuhala Ajaloo- ja Kunstikamber вместе с другими предметами из дерева продавала муляжи револьверов. Ремесленница Хейди Соло отметила, что это муляжи ручной работы, сообщает Postimees.ee.

«Это работа рук одного талантливого 17-летнего юноши. Ничего запрещенного в этих муляжах нет», - пояснила она, добавив, что из деревянного муляжа стрелять невозможно и поэтому они совершенно безопасные.

Однако организаторы праздника придерживаются иного мнения. После того, как до них дошла информация о муляжах, они распорядились убрать их из продажи. Распоряжение организаторов было выполнено.

«Мы приносим извинения всем гостям из-за того, что на празднике продавались предметы, которые совершенно не подходят для продажи на мероприятия с большим количеством людей», - заявили организаторы.

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