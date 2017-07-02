Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Фото: самолет ВВС США доставил в Эстонию венгерское подразделение

BNS
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ

В воскресенье на Тартуском аэродроме приземлился транспортный самолет ВВС США типа C-17 Globemaster, доставивший подразделение пехоты из Венгрии, которое приступит к совместной выучке с 2-й пехотной бригадой.

«Тренировки вместе с венграми позволят нам приобрести дополнительный опыт сотрудничества с войсками союзников. Их прибытие в Южную Эстонию по железной дороге и приземление C-17 в Юленурме является для нас и наших гражданских партнеров интересным и нужным совместным проектом», - передал главный штаб Сил обороны BNS слова главы 2-й пехотной бригады, полковника Ээро Ребо.

Прибывшее подразделение входит в состав 1-го механизированного батальона 26-й пехотной бригады «Дьердь Клапка» Венгрии, которая на постоянной основе базируется на северо-западе Венгрии в районе города Тата. Подразделение прибыло в Эстонию в рамках учений Training Bridge 2017, оно проведет в Эстонии три месяца в порядке ротации. В ходе учений подразделение отработает в Эстонии сотрудничество с подразделениями 2-й пехотной бригады и ознакомится с эстонскими ландшафтом и возможностями обучения. Подразделение будет дислоцировано в городке Таара в городе Выру.

В парк техники венгерской пехотной роты входят бронетранспортер BTR-80, который в Эстонию доставят по железной дороге. Техника отправилась в путь из Венгрии 26 июня, в Эстонию она прибудет к 3 июля.

Венгерское подразделение прибыло в Эстонию в соответствии с соглашением между странами Вышеградской группы, решившими в рамках мер сдерживания НАТО совершить вклад в повышение военного присутствия в Балтийских странах.

Наверх