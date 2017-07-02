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Эстонского многоборца с соревнований на скорой помощи доставили в больницу

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Merili Luuk

Эстонского многоборца Кристьяна Розенберга доставили в больницу прямо с домашних соревнований. Серьезность его травмы выяснится в ближайшее время.

Розенберг во время метания копья повредил плечо. После неудачной попытки он упал на землю и даже на некоторое время потерял создание. Тренер Розенберга Катрин Клауп отметила, что у спортсмена и раньше возникали проблемы с плечом.

В итоге он на скорой помощи был доставлен в больницу. Медики устанавливают степень тяжести его травмы.

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