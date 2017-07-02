Пугающая статистика: за полгода в ДТП погибли 22 человека

Если на праздники Иванова дня на дорогах было спокойно, то перед праздниками в июне в ДТП погибли три человека. «К сожалению, июнь не обошелся без смертей, как это было два года назад, - сказал BNS Калмер Тикерпе из департамента полиции и погранохраны (PPA). - Мы боялись, что за праздники произойдет много тяжелых аварий. К нашему общему счастью, большинство водителей трезво рассуждали и садились за руль трезвыми».

В результате произошедших за праздники аварий медицинская помощь потребовалась пяти людям. В прошлом году за праздники Иванова дня погиб один человек и пострадали 19.

Тикерпе отметил, что на дорогах именно настолько спокойно и безопасно, насколько об этом заботятся сами водители. «Движение в дни праздников в целом было удовлетворительным. Люди рассчитывали время и, хотя находились глупые люди, которые садились за руль подвыпившими, большинство возвращалось домой только отдохнув и на 100 процентов убедившись в своей трезвости», - сказал он.

За полгода в ДТП пострадало примерно на 100 человек меньше, чем год назад. «На дорогах погибло на девять человек меньше, но и 22 погибших — это слишком много. Все мы, особенно сами водители, можем сделать ситуацию на дорогах безопаснее. И я думаю, что все мы это и сделаем. Серьезные изменения не происходят в одно мгновение», - сказал Тикерпе.

В июне произошло 122 серьезных ДТП, в которых пострадали 146 человек. Перед праздниками в июне в ДТП погибли два водителя и один пассажир.

В Иванов день и на следующий день на дорогах задержали более 170 нетрезвых водителей. В прошлом году на праздниках было задержано 199 нетрезвых водителей.