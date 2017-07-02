Видео: медвежонок пришел в магазин за конфетами
2 июля 2017 г., 19:38
Медвежонок зашел в магазин на Аляске.
Зверь подошел к прилавку с конфетами, встал на задние лапы и начал изучать ассортимент, сообщает портал Lenta.ru.
По словам сотрудника магазина Роджера Тибодо, сначала он принял животное за собаку (оно было размером со среднего аляскинского маламута) и лишь потом осознал, кто перед ним.
«Думаю, он совсем маленький», — рассказал мужчина. Он предположил, что рядом могли быть и другие медведи.