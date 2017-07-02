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Видео: медвежонок пришел в магазин за конфетами

Rus.Postimees.ee
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Медвежонок. Иллюстративное фото. | ФОТО: Henn Soodla / Pärnu Postimees

Медвежонок зашел в магазин на Аляске.

Зверь подошел к прилавку с конфетами, встал на задние лапы и начал изучать ассортимент, сообщает портал Lenta.ru.

По словам сотрудника магазина Роджера Тибодо, сначала он принял животное за собаку (оно было размером со среднего аляскинского маламута) и лишь потом осознал, кто перед ним.

«Думаю, он совсем маленький», — рассказал мужчина. Он предположил, что рядом могли быть и другие медведи.

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