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Канцлер юстиции обеспокоена: что происходит с вакцинацией детей в Эстонии?

Rus.Postimees.ee
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Вакцина. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Прийт Симсон

Охват вакцинацией детей в Эстонии уменьшается из года в год, и поэтому, по мнению канцлера юстиции Юлле Мадизе, Рийгикогу мог бы рассмотреть меры по достижению более высокого уровня вакцинации.

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), процент вакцинированных не должен быть ниже 95%. В Эстонии, однако, это показатель среди двухлетних детей в течение последних двух лет остается ниже, сообщает портал Rus.err.ee.

"Поскольку проблема стоит очень остро и охват вакцинированием уменьшается из года в год, Эстония могла бы рассмотреть, как достичь более высокого уровня вакцинации. Вопрос о том, надо ли и как вмешиваться, находится в компетенции парламента", - считает канцлер юстиции.

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