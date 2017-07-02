Канцлер юстиции обеспокоена: что происходит с вакцинацией детей в Эстонии?
2 июля 2017 г., 20:14
Охват вакцинацией детей в Эстонии уменьшается из года в год, и поэтому, по мнению канцлера юстиции Юлле Мадизе, Рийгикогу мог бы рассмотреть меры по достижению более высокого уровня вакцинации.
По рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), процент вакцинированных не должен быть ниже 95%. В Эстонии, однако, это показатель среди двухлетних детей в течение последних двух лет остается ниже, сообщает портал Rus.err.ee.
"Поскольку проблема стоит очень остро и охват вакцинированием уменьшается из года в год, Эстония могла бы рассмотреть, как достичь более высокого уровня вакцинации. Вопрос о том, надо ли и как вмешиваться, находится в компетенции парламента", - считает канцлер юстиции.