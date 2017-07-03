Изменения, которые касаются многих

И хотя важнейшие налоговые изменения, принятые правительством, вступят в силу в начале будущего года, первого июля уже начали работать более 170 правовых актов. В их числе много важных изменений для предпринимателей и налогоплательщиков. Торгово-промышленная палата составила обзор из девяти важнейших налоговых изменений для предпринимателей, которые вступили в силу первого июля.
Расходы на проживание без спецналога
В дальнейшем работодатели смогут компенсировать расходы на проживание работника без спецналога. Освобождение будет работать в случае, если место жительства работника находится как минимум в 50 километрах от места работы, и у работника нет другого жилья. В Тарту или в Таллинне можно будет компенсировать расходы на проживание в размере 200 евро в месяц, в других регионах Эстонии в размере 100 евро. Поправка вступит в силу в августе, но будет касаться и июля.
Расходы на транспорт без спецналога
В августе больше не нужно будет платить спецналог с расходов на транспорт между рабочим местом и домом для работника, у которого есть трудовой договор, и который живет на расстоянии больше 50 километров, или если работодатель организует развозку на автобусе, или микроавтобусе на как минимум восемь посадочных мест. Поправка вступит в силу первого августа, но будет касаться и июля.
Кредиты внутри концерна нужно будет декларировать
Несколько недель назад под давлением торговой палаты и других представительских организаций, правительство отказалось от залогового подоходного налога. Вместо этого Рийгикогу принял новое решение, призванное воспрепятствовать выводу сокрытого дохода. Новое решение вступит в силу в начале будущего года, но начнет работать задним числом с первого июля.
Например: если с первого июля 2017 года предприниматель даст материнскому предприятию или дочернему предприятию кредит или увеличит уже имевшуюся сумму кредита, продлит срок выплаты кредита или внесет другие важные изменения в кредитный договор, то такие кредиты нужно будет в будущем году задекларировать в Налогово-таможенном департаменте. Если срок выплаты кредита более 48 месяцев, то, по требованию налогового управляющего, предпринимателю нужно будет доказать возможность и планы по возврату такого долга.
Упрощается прием на работу несовершеннолетних
Начиная с первого июля, работодатель больше не должен отдельно подавать трудовому инспектору или ходатайствовать у него о выдаче письменного разрешения, если работодатель хочет принять на работу семи-четырнадцатилетних детей. В дальнейшем работодатель должен регистрировать 7-14-летних в Регистре работников минимум за десять дней до того, как они начнут работать. Кроме того, в регистр нужно внести согласие законного представителя несовершеннолетнего, условия труда, а также извещение о том, учится ли ребенок в школе или нет.
Регистр пассажиров автобусов и поездов
Первого июля вступил в силу новый Закон о таможне, который приведен в соответствие с аналогичным законом ЕС. Например, появится новые базы данных. В дальнейшем в регистр будут вноситься все, сделанные во время таможенной проверки фотографии, а собранную информацию будут использовать для борьбы с контрабандой и налоговыми мошенничествами.
С той же целью появится и база данных о перевозке пассажиров, в которую будут вносить информацию о людях, пользующихся международными автобусными и железнодорожными линиями. До сих пор такие данные собирали только в авиации и судоходстве.
Увеличится ответственность предприятий
Новый закон о чрезвычайном положении уточняет ответственность и обязанности тех, кто оказывает жизненно важные услуги при подготовке и действиях в условиях чрезвычайной ситуации. Одновременно ограничивается определение тех, кто оказывает жизненно важные услуги, а также вводится конкретный критерий: предприятие считается оказывающим жизненно важные услуги, если оно обслуживает минимум 10 000 потребителей.
Долевые опции освобождены от налогов
В дальнейшем, если работник реализует долевую опцию или приобретает часть предприятия до того, как с момента выдачи опции прошло три года, работодатель не должен платить соцналог с дохода, полученного при реализации. Спецналог не нужно платить и с реализации опции при продаже всего предприятия или в случае неплатежеспособности или смерти работника. Если договор об опциях не был подписан дигитально или заверен нотариально, то работодатель должен предоставить Налогово-таможенному департаменту копию договора, чтобы можно было отследить дату передачи опции.
Повышаются акцизы на тяжелое топливное масло и на алкоголь
С первого июля налоговая ставка на жидкий газ зависит от того, используют его как вещество для отопления или в качестве моторного топлива. Акциз на газ, использующийся для отопления, снизился больше, чем в два раза. А акциз на газ, который использую в качестве моторного топлива, увеличился более чем в полтора раза. Акциз на топливное масло, схожее с дизельным топливом, с первого июля поднялся почти в 10 раз. Акциз на топливное масло, отличающееся от дизельного топлива, остается на том же уровне. По той же схеме акциз на сланцевое масло увеличился в 10 раз. Отдельный акциз предусмотрен для моторного природного газа, который на 17 процентов больше, чем акциз на обычный природный газ.
Первого июля на 70 процентов поднялся акциз на пиво. На сидр и вино, с содержанием этанола до шести процентов, акциз увеличился на 45 процентов.
Материалы дел можно читать у нотариусов
С первого июля в пунктах обслуживания отдела регистрации и недвижимости при судах прекратили обслуживание клиентов.
Это означает, что в дальнейшем ознакомиться с данными регистров и дел можно будет в нотариальных бюро или в Интернете, при помощи соответствующей э-услуги. Нотариальные бюро есть во всех уездах, поэтому доступность данных и услуг не ухудшится и в том случае, если по каким-то причинам э-услугой воспользоваться не получается.
Чаще всего используемая услуга – выдача B-карты у нотариуса будет стоить дороже, но в рамках э-услуги такую распечатку можно получить дешевле, а данные о себе будут выдавать вообще бесплатно.
Информацию по судам и флагам будут выдавать нотариусы и Департамент водных путей.