Изменения, которые касаются многих

Расходы на проживание без спецналога

В дальнейшем работодатели смогут компенсировать расходы на проживание работника без спецналога. Освобождение будет работать в случае, если место жительства работника находится как минимум в 50 километрах от места работы, и у работника нет другого жилья. В Тарту или в Таллинне можно будет компенсировать расходы на проживание в размере 200 евро в месяц, в других регионах Эстонии в размере 100 евро. Поправка вступит в силу в августе, но будет касаться и июля.

Расходы на транспорт без спецналога

В августе больше не нужно будет платить спецналог с расходов на транспорт между рабочим местом и домом для работника, у которого есть трудовой договор, и который живет на расстоянии больше 50 километров, или если работодатель организует развозку на автобусе, или микроавтобусе на как минимум восемь посадочных мест. Поправка вступит в силу первого августа, но будет касаться и июля.

Кредиты внутри концерна нужно будет декларировать

Несколько недель назад под давлением торговой палаты и других представительских организаций, правительство отказалось от залогового подоходного налога. Вместо этого Рийгикогу принял новое решение, призванное воспрепятствовать выводу сокрытого дохода. Новое решение вступит в силу в начале будущего года, но начнет работать задним числом с первого июля.

Например: если с первого июля 2017 года предприниматель даст материнскому предприятию или дочернему предприятию кредит или увеличит уже имевшуюся сумму кредита, продлит срок выплаты кредита или внесет другие важные изменения в кредитный договор, то такие кредиты нужно будет в будущем году задекларировать в Налогово-таможенном департаменте. Если срок выплаты кредита более 48 месяцев, то, по требованию налогового управляющего, предпринимателю нужно будет доказать возможность и планы по возврату такого долга.

Упрощается прием на работу несовершеннолетних

Начиная с первого июля, работодатель больше не должен отдельно подавать трудовому инспектору или ходатайствовать у него о выдаче письменного разрешения, если работодатель хочет принять на работу семи-четырнадцатилетних детей. В дальнейшем работодатель должен регистрировать 7-14-летних в Регистре работников минимум за десять дней до того, как они начнут работать. Кроме того, в регистр нужно внести согласие законного представителя несовершеннолетнего, условия труда, а также извещение о том, учится ли ребенок в школе или нет.

Регистр пассажиров автобусов и поездов

Первого июля вступил в силу новый Закон о таможне, который приведен в соответствие с аналогичным законом ЕС. Например, появится новые базы данных. В дальнейшем в регистр будут вноситься все, сделанные во время таможенной проверки фотографии, а собранную информацию будут использовать для борьбы с контрабандой и налоговыми мошенничествами.

С той же целью появится и база данных о перевозке пассажиров, в которую будут вносить информацию о людях, пользующихся международными автобусными и железнодорожными линиями. До сих пор такие данные собирали только в авиации и судоходстве.