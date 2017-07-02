Бизнес Эвелин Ильвес процветает

Фирма бывшей первой леди страны Эвелин Ильвес Evelini eluköök, которая была создана в 2015 году, заработала за прошлый год приличную прибыль, которая составила 20 000 евро.
При этом оборот фирмы был 71 506 евро, что означает, что чистая прибыль фирмы составила целых 28 процентов. В фирме работал один человек, зарплата которого составила 3870 в год, т.е. в среднем около 322,5 евро в месяц, сообщает Majandus24.
«Фирма зарабатывала прибыль за счет творческой деятельности и обучения. Творческая деятельность состояла в основном из работы в качестве телеведущей различных передач. В качестве обучения проводились лекции и публичные речи о здоровье и здоровом питании, а также мастерские о том, как печь хлеб и правильно питаться. Часть прибыли поступила в качестве гонораров за авторство книг и соавторство некоторых товаров», - указывается в годовом отчете фирмы.