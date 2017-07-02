Бизнес Эвелин Ильвес процветает

При этом оборот фирмы был 71 506 евро, что означает, что чистая прибыль фирмы составила целых 28 процентов. В фирме работал один человек, зарплата которого составила 3870 в год, т.е. в среднем около 322,5 евро в месяц, сообщает Majandus24.

«Фирма зарабатывала прибыль за счет творческой деятельности и обучения. Творческая деятельность состояла в основном из работы в качестве телеведущей различных передач. В качестве обучения проводились лекции и публичные речи о здоровье и здоровом питании, а также мастерские о том, как печь хлеб и правильно питаться. Часть прибыли поступила в качестве гонораров за авторство книг и соавторство некоторых товаров», - указывается в годовом отчете фирмы.