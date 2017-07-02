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Редкий случай: смотрите, кто повстречался водителю на дороге (фото)

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Marko Saarm

В Соомаа около деревни Типу фотографу Sakala Марко Саарму на дороге повстречался волк. Завидев автомобиль, животное скрылось в лесу, а потом вновь побежало на проезжую часть.

Саарм сфотографировал животное и считает это большой удачей. Он отмечает, что является страстным охотником, но волка ему никогда раньше запечатлеть не удавалось, пишет Pärnu Postimees.

При этом он много раз ходил на охоту, в том числе и на этого хищника. Саарм отмечает, что для охотника поймать волка – это все равно, что для актера получить Оскар.

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