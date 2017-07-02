Редкий случай: смотрите, кто повстречался водителю на дороге (фото)

Саарм сфотографировал животное и считает это большой удачей. Он отмечает, что является страстным охотником, но волка ему никогда раньше запечатлеть не удавалось, пишет Pärnu Postimees.

При этом он много раз ходил на охоту, в том числе и на этого хищника. Саарм отмечает, что для охотника поймать волка – это все равно, что для актера получить Оскар.