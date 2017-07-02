Вот это запросы! Райдер TOMM¥ €A$H поразил организаторов Õllesummer

У больших звезд всегда очень точные предпочтения относительно напитков и еды. Вкусы Томми Кэша, однако, полностью соответствуют его эксцентричности.

«Ему необходимо все белое: диваны, ковер, тапочки, свежие белые цветы в белой вазе, белый „Хаммер“ должен доставить звезду к месту выступления, а после – отвезти в аэропорт», - перечисляет белые вещи Марье Хансар, которые необходимо подготовить. Также необходимо где-то поставить портрет Джима Моррисона в рамке, возле которого должны стоять свечи и ладанки.

Также артист желает несколько сортов виски премиум-класса и целое ассорти закусок, в перечне которого такие фрукты как питахайя (драконовый фрукт) и гранадилла. А также предоставлен обширный список названий суши.

Томми Кэш - эстонский репер, взлетевший на небо мировой музыки из коплиских трущоб. Его смелые и продуманные до последней детали музыкальные видео заставляют раскрывать рты от удивления даже молодых бунтарей. А просмотры в YouTube составляют миллионы! Выступление XXL live Томми Кэша, которое пройдет на фестивале Õllesummer будет самым большим концертом Томми в Эстонии и местами это будут постановки из клипов, поэтому возрастное ограничение шоу – от 18 лет и старше.

Билеты на грандиозное шоу TOMMY CASH XXL можно приобрести в Piletilevi, а посмотреть программу мероприятия можно здесь.