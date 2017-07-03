Оставленные дети: как и почему малыши и подростки оказываются в приюте

Часто бывает так, что подростки, не найдя дома понимания, приходят в приют и просят там разрешения пожить. Мотивируя тем, что дома с ним плохо обращаются. Директор приюта Тийна Симсон отмечает, что, как правило, в таких случаях проводится беседа с родителями, чтобы выяснить, соответствует ли эта информация действительности, а также делают запрос в школу и в соцотдел по месту жительства.

И если слова ребенка подтверждаются, и выясняется, что родители действительно плохо обращаются с ребенком, его оставляют на время в приюте, пока соцработники занимаются выравниванием ситуации в семье. Если выясняется, что дома просто к подростку слишком много требований из разряда «помой посуду, убери в комнате и сделай уроки», то, конечно, в таком случае опасности жизни и здоровью ребенка нет.

«У нас еще более четкий распорядок дня, и некоторые дети просятся вскоре обратно домой», - отмечает Тийна Симсон.

Но бывают очень серьезные проблемы, когда ребенка нужно срочно спасать. Например, если у родителей алкоголизм, наркомания, психические проблемы в такой степени, что они уже не в состоянии заботиться о своих детях. Или же в семье постоянное физическое насилие по отношению к детям.

Если у родителя есть зависимость (а в приют попадают чаще всего дети родителей-одиночек), то неизбежно отношения родителя и ребенка становятся не совсем нормальными. Ребенок может выполнять роль мамы или папы для своей мамы. Он должен заботиться о своих пьющих или колющихся родителях, чтобы те, например, не проспали на работу.

Брошенные и покинутые

Могут забрать детей и в случае, если родители оставляют их одних дома и уходят веселиться. Как это недавно было в семье, где мать одна воспитывала троих детей в возрасте от трех до семи лет. Она по вечерам оставляла их одних дома, а сама шла по барам знакомиться с мужчинами. И однажды соседи вызвали полицию – дети дома одни.

«Хотя в законе не прописан четкий возраст, с которого можно оставлять детей одних дома, – говорит Тийна Симсон, – все же дети трех-семи лет еще не способны сами справляться одни. Хотя такие родители и заверяют, что способны. Над этим вопросом, чтобы внести в закон возраст, с которого можно оставлять ребенка одного дома, насколько я знаю, сейчас работают. Потому что оставлять дома таких малышей одних – это очень опасно!»

Другое дело, что зачастую такие родители отрицают, что они ходят по вечерам и ночам развлекаться. Они говорят, что ходят на работу. Мол, работа по сменам, и никуда не деться, детям приходится быть одним.

«В таких случаях соцотдел назначает семье специалиста, который помогает маме детей найти другую работу, и следит, чтобы она водила детей в садик, – описывает ситуацию руководитель приюта. – И когда ситуация налаживается, родителю возвращают детей».