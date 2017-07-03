Оставленные дети: как и почему малыши и подростки оказываются в приюте

Каждый год только в столичный приют Мянни попадает около сотни детей. Причины разные: начиная от ситуации вроде того, что папа забыл ребенка в песочнице и пошел в магазин, а бдительные прохожие вызвали полицию. В таком случае малыш проводит в приюте несколько часов, пока его родители за ним не приедут. И вплоть до ситуации, когда ребенок-подросток сам приходит в приют со словами: помогите, меня дома терроризируют. На страницах «МК-Эстонии» сотрудники приюта рассказывают шокирующие истории о брошенных в прямом и переносном смысле своими родителями детях.
Часто бывает так, что подростки, не найдя дома понимания, приходят в приют и просят там разрешения пожить. Мотивируя тем, что дома с ним плохо обращаются. Директор приюта Тийна Симсон отмечает, что, как правило, в таких случаях проводится беседа с родителями, чтобы выяснить, соответствует ли эта информация действительности, а также делают запрос в школу и в соцотдел по месту жительства.
И если слова ребенка подтверждаются, и выясняется, что родители действительно плохо обращаются с ребенком, его оставляют на время в приюте, пока соцработники занимаются выравниванием ситуации в семье. Если выясняется, что дома просто к подростку слишком много требований из разряда «помой посуду, убери в комнате и сделай уроки», то, конечно, в таком случае опасности жизни и здоровью ребенка нет.
«У нас еще более четкий распорядок дня, и некоторые дети просятся вскоре обратно домой», - отмечает Тийна Симсон.
Но бывают очень серьезные проблемы, когда ребенка нужно срочно спасать. Например, если у родителей алкоголизм, наркомания, психические проблемы в такой степени, что они уже не в состоянии заботиться о своих детях. Или же в семье постоянное физическое насилие по отношению к детям.
Если у родителя есть зависимость (а в приют попадают чаще всего дети родителей-одиночек), то неизбежно отношения родителя и ребенка становятся не совсем нормальными. Ребенок может выполнять роль мамы или папы для своей мамы. Он должен заботиться о своих пьющих или колющихся родителях, чтобы те, например, не проспали на работу.
Брошенные и покинутые
Могут забрать детей и в случае, если родители оставляют их одних дома и уходят веселиться. Как это недавно было в семье, где мать одна воспитывала троих детей в возрасте от трех до семи лет. Она по вечерам оставляла их одних дома, а сама шла по барам знакомиться с мужчинами. И однажды соседи вызвали полицию – дети дома одни.
«Хотя в законе не прописан четкий возраст, с которого можно оставлять детей одних дома, – говорит Тийна Симсон, – все же дети трех-семи лет еще не способны сами справляться одни. Хотя такие родители и заверяют, что способны. Над этим вопросом, чтобы внести в закон возраст, с которого можно оставлять ребенка одного дома, насколько я знаю, сейчас работают. Потому что оставлять дома таких малышей одних – это очень опасно!»
Другое дело, что зачастую такие родители отрицают, что они ходят по вечерам и ночам развлекаться. Они говорят, что ходят на работу. Мол, работа по сменам, и никуда не деться, детям приходится быть одним.
«В таких случаях соцотдел назначает семье специалиста, который помогает маме детей найти другую работу, и следит, чтобы она водила детей в садик, – описывает ситуацию руководитель приюта. – И когда ситуация налаживается, родителю возвращают детей».
Бывают также случаи, когда дети остаются без родительского присмотра. Дома грязь, еда – позавчерашняя или еды нет вообще, детям говорят: иди сам себе купи что-то в магазине.
«А что ребенок купит? Какие-нибудь быстрые макароны, которые залил водой – и готово! Или чипсы и лимонад», – вздыхает Тийна Симсон.
Запущенные случаи
В среднем дети проводят в приюте два месяца. Но если идет судебный процесс о лишении родителей родительских прав, то могут быть и дольше.
Насколько сложно, если ребенок попал в приют, родителю потом его оттуда забрать? Иногда бывает непросто. Соцработники выдвигают ряд требований, как нужно нормализовать ситуацию, чтобы ребенка вернули в семью.
Например, если у родителя проблемы с зависимостью – например, алкоголизм в запущенной форме, наркомания и т.д. – то идет и работа со специалистом.
Если проблемы с ухоженностью детей, то нужно, чтобы родитель эти проблемы ликвидировал. Если проблемы с чистотой, то нужно, чтобы в следующий визит соцработников в квартире было чисто, все вещи разложены по местам, и была свежеприготовленная еда и продукты в холодильнике.
Но бывают и очень запущенные случаи. Например, дети два года не ходили в школу, потому что их мать страдала от психиатрического заболевания, и они боялись уйти из дома, чтобы с ней ничего не случилось.
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