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Лодка с детьми перевернулась в Челябинской области, есть погибшие

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Rus.Postimees.ee
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Утопленник. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Tyler Olson/PhanterMedia/Scanpix

Неподалеку от населенного пункта Тогузак в Челябинской области опрокинулась и затонула весельная лодка, на борту которой, по предварительным данным, находилось пять человек. К настоящему моменту известно, что из тех, кто находился на борту, погибли двое - это малолетние дети. Также погибли два мужчины, которые бросились с берега на помощь утопающим, передает NEWSru.

Региональное управление МЧС со ссылкой на очевидцев происшествия сообщает, что несколько человек в воскресенье вечером поднялись на борт алюминиевой лодки типа «Казанка» и вышли на водную гладь запруды около Тогузака в Чесменском районе области.

По неясным на данный момент причинам, лодка перевернулась и никто из находившихся на ее борту не смог выбраться из воды. Точную информацию о количестве пострадавших ведомство не приводит - эти данные уточняются.

Между тем региональное управление Следственного комитета РФ уже возбудило по факту произошедшего уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По информации СК, мужчина со своими детьми и детьми родственников плыли по озеру Максимка на алюминиевой лодке. Когда лодка перевернулась, двое мужчин поплыли с берега на помощь утопающим, но погибли. Их тела, а также тела 10-летней девочки и 2-летнего мальчика извлечены из воды сотрудниками экстренных служб.

В настоящее время ведутся поисковые работы по обнаружению тел мужчины, а также 8 и 15-летнего мальчиков, также находившихся на борту.

«Проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. На месте происшествия работают следователи территориального следственного отдела, сотрудники правоохранительных органов и спасатели», - отметили в ведомстве.

По указанию главы управления СК на место происшествия также выехали следователи-криминалисты для проведения следственных действий.

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