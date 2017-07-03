Криминальный авторитет не хочет в тюрьме работать уборщиком

В феврале этого года Паулуса назначили с 1 марта на работу уборщиком. Но он отказывался приступать к работе, и 19 мая его наказали за неоднократный отказ, отправив на 15 суток в карцер. Такие отправления в карцер за отказ от работы у него этой весной случались регулярно. Паулус опротестовал майский приказ и подал в суд ходатайство об обеспечении первичной правовой защиты путем приостановления распоряжения о его помещении в карцер.

Паулус считает, что если действие приказа не приостановят, то позже, когда наказание отменят, его вредное влияние будет невозможно восполнить. Также он считает, что одиночное заключение недопустимо, что он уже длительное время находится в карцере и не может из-за отсутствия там матраца делать предписанные врачом физические упражнения.

Тартуский административный суд не удовлетворил процессуальную жалобу, сочтя, что по этому делу у жалобы Паулуса нет безусловной перспективы. Суд сказал, что если Паулус не может делать упражнения в карцере без матраца, он может ходатайствовать о его выдаче.

«В деле присутствует и существенный публичный интерес к тому, чтобы нарушившее дисциплину лицо не осталось без наказания лишь потому, что оно оспорило свое наказание в порядке обязательного досудебного производства и представило ходатайство об обеспечении первичной правовой защиты путем приостановления исполнения», — считает административный суд, утверждая, что если помещение Паулуса в карцер позже окажется противоправным, он сможет ходатайствовать о компенсации.

Паулус обратился в Тартуский окружной суд, заявив, что причиной отказа от работы у него всегда были «связанные с искривлением спины боли» и что в настоящем случае вероятно, что ему придется весь срок заключения провести в карцере, поскольку его каждый раз наказывают за отказ от работы. Паулус также сослался на практику Европейского суда по правам человека, которая якобы запрещает применение наказания карцером в случае мирного неповиновения. Лидер криминального сообщества утверждал, что негативное влияние одиночного заключения на здоровье человека может проявиться уже за пару дней и риск для его здоровья увеличивается с каждым днем одиночного заключения.

С точки зрения Вируской тюрьмы, наибольшее воздействие наказание имеет тогда, когда оно следует за нарушением как можно быстро.

«В пользу исполнения дисциплинарного наказания говорит публичный интерес, а именно — обеспечение дисциплины в тюрьме и оказание влияния на заключенного, совершившего правонарушение. Последовательное назначение дисциплинарных наказаний согласуется с законом и судебной практикой и является правомерным. Вид, мера и накопление наложенных на заключенного дисциплинарных наказаний непосредственно обусловлены его сознательными систематическими нарушениями дисциплины», — считает тюрьма. Кроме того, врач проверил состояние здоровья Паулуса и нашел, что он вполне способен работать уборщиком.

Тартуский окружной суд также считает, что для удовлетворения жалобы Паулуса нет оснований. «В судебной практике сложилось мнение, что заключенный не может отказаться выполнять распоряжение тюремного чиновника, независимо от того, считает заключенный распоряжение противоправным или нет».

В то же время суд считает, что в процессуальной жалобе не обосновано, каким именно способом нахождение в карцере угрожает здоровью Паулуса. «Только необоснованное утверждение о том, что одиночное заключение может сказаться на здоровье человека негативно, не означает, что в настоящем случае наказание карцером причинит вред здоровью А. Паулуса, вследствие чего было бы невозможно применение к Паулусу наказания карцером», — пишет окружной суд в постановлении, оставившем жалобу Паулуса без удовлетворения.

В сентябре 2016 года Харьюский уездный суд в согласительном производстве признал Паулуса виновным в создании преступной группировки, руководстве ею, подделке документа и использовании поддельного документа, приговорив его к семи годам лишения свободы.

В ноябре 2016 года Вируский окружной суд также в согласительном производстве признал Паулуса виновным в финансировании незаконного оборота гашиша в крупном количестве с целью получения крупной имущественной выгоды — в связи с делом по одной ида-вируской банде торговцев наркотиками. За это его приговорили к шести годам заключения, но это наказание было покрыто предыдущим, и по совокупности ему придется провести в тюрьме семь лет.