Дегустация Postimees: какая клубника самая вкусная - эстонская или зарубежная?

Несмотря на то, что купленная на столичных рынках и в магазинах клубника была большой, красной и привлекательной, она очень быстро стала портиться. Мягкими и некрасивыми плоды стали уже через час после покупки. Общее впечатление о ранней клубнике - кислая и водянистая, что отмечали многие участники дегустации. Ягод, которые таяли во рту и заслужили похвалу всех присутствующих, к сожалению, не было.

В равной степени хвалили эстонскую и польскую клубнику. По мнению журналистов, именно эти ягоды были самыми сочными и сладкими, хотя и среди них встречались кислые и водянистые экземпляры. Самой лучшей была признана местная клубника с Ныммеского рынка. Пять человек правильно определили, что это эстонская ягода, наиболее вероятным происхождением польской клубники посчитали Сербию, хотя четыре человека все же правильно определили, откуда она была привезена. Внешне эстонская клубника - большая, граненая и алая - была больше похожа на литовскую.

Темно-красные ягоды из Сербии заняли почетное третье место, уступив Эстонии и Польше. В их случае участникам теста понравилась сладость и сочность ягод, но некоторые жаловались на землистый привкус.

Менее всего впечатлила клубника из Латвии и Литвы, которую посчитали кислой, водянистой и безвкусной. В то же время пять человек предположили, что в случае с латвийской ягодой речь идет об эстонской клубнике, также трое приняли литовские плоды за отечественные.

Эстонская клубника

Оценка - 6,4

Комментарии: немного искусственная, странный вкус, кислая; самый правильный вкус, понравилась больше всего; приятно сладкая; довольно кислая; хорошая, лучший вариант.

Латвийская клубника:

Оценка - 5,1

Комментарии: водянистая и похожая на кашу; слишком мягкая и кислая; нормальный вкус, вот это вещь; приятный вкус; все в порядке.

Литовская клубника

Оценка - 4,6

Комментарии: лучшая, хорошо пахнет, сладкая; обычная среднестатистическая клубника; немного безвкусная, неестественный вкус; странная, горькая и с химическим вкусом.

Польская клубника

Оценка - 6,3

Комментарии: похожа на клубнику, приятная, правильный вкус; довольно сладкая и сочная; какая-то безвкусная, могла бы быть и послаще; слегка забродившая, водянистая; не понимаю, сладкая она, кислая или горькая.

Сербская клубника

Оценка - 5,9

Комментарии: нежная, сладкая и приятная; очень сладкая и в то же время сочная; странная, немного кислая, горьковатая; с подозрительным привкусом; размякшая и с землистым привкусом.