Черный понедельник: в Тартумаа в аварии погибли два человека
3 июля 2017 г., 08:44
Сегодня, 3 июля, около 7.30 в Тартумаа произошла тяжелая авария, в результате которой погибли два человека.
Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк рассказала Postimees, что столкнулись BMW 320 и Jeep Grand Cherokee.
Находившиеся в BMW два человека скончались на месте происшествия. Водитель второй машины пострадал, его доставили в больницу.
«Обстоятельства ДТП устанавливаются, полиция работает на месте происшествия», - отметила Вирк.
Из-за аварии нарушено движение на 158-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга, ранее сообщал информационный центр Департамента шоссейных дорог.
Полиция регулирует движение на месте происшествия.
Новость дополняется!