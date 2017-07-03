Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Черный понедельник: в Тартумаа в аварии погибли два человека

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Смертельное ДТП на 158-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга. | ФОТО: Jürgen Puistaja / Kanal 2

Сегодня, 3 июля, около 7.30 в Тартумаа произошла тяжелая авария, в результате которой погибли два человека.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк рассказала Postimees, что столкнулись BMW 320 и Jeep Grand Cherokee.

Находившиеся в BMW два человека скончались на месте происшествия. Водитель второй машины пострадал, его доставили в больницу.

«Обстоятельства ДТП устанавливаются, полиция работает на месте происшествия», - отметила Вирк.

Из-за аварии нарушено движение на 158-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга, ранее сообщал информационный центр Департамента шоссейных дорог.

Полиция регулирует движение на месте происшествия.

Новость дополняется!

Наверх