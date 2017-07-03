Неизвестные в масках расстреляли верующих возле мечети во Франции - восемь пострадавших

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 2 июля. Двое нападавших в масках подъехали к мечети на автомобиле Renault Clio и открыли огонь по выходившим из здания людям. Один был вооружен пистолетом, второй - ружьем, передает NEWSru.

В результате стрельбы пострадали, по меньшей мере, четыре человека, которые находились на улице, и семья из четырех человек, проживающая в здании поблизости.

Нападавшим удалось скрыться с места происшествия. В настоящее время ведется их розыск. Полиция заявила, что не считает произошедшее терактом. По предварительной версии, причиной атаки могла стать ссора.

Ранее похожий инцидент произошел в парижском пригороде Кретей. 29 июня мужчина на внедорожнике пытался врезаться в группу прихожан возле мечети, но натолкнулся на выставленное перед зданием защитное заграждение. Никто не пострадал. Злоумышленник был задержан. По данным СМИ, им оказался этнический армянин. Он якобы заявил полиции, что желал отомстить за «Батаклан» и Елисейские Поля, где ранее исламисты совершали резонансные теракты. С тех пор во Франции действует режим чрезвычайного положения.

Помимо Франции, нападения возле мечетей были зафиксированы в Лондоне. Так, в ночь на 19 июня житель пригорода Кардиффа Даррен Осборн за рулем грузовика наехал на людей, выходивших из мечети, расположенной на улице Севен-Систерс. В результате погиб один человек, еще 10 получили ранения. Полиция и мэр Лондона Садик Хан назвали атаку терактом.