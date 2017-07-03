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В Эстонии начинается крупнейший в этом году призыв в Силы обороны

Rus.Postimees.ee
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Призывники. | ФОТО: Toomas Huik

В понедельник, 3 июля, начинается крупнейший в этом году призыв на срочную службу в Силы обороны Эстонии. В ближайшие три дня армейские ряды пополнят свыше 1800 новобранцев. Выразили желание пройти срочную службу и около 20 девушек, сообщает ERR.

Летний призыв пройдет с 3 по 5 июля, передает Департамент оборонных ресурсов.

Это самый многочисленный призыв в году. Призывникам придется отслужить 11 месяцев. Летом к несению службы в основном приступают молодые люди, закончившие гимназию или вуз.

Всего в Эстонии в течение года происходит три призыва - в январе, июле и октябре.

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