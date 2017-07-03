В Эстонии начинается крупнейший в этом году призыв в Силы обороны

Летний призыв пройдет с 3 по 5 июля, передает Департамент оборонных ресурсов.

Это самый многочисленный призыв в году. Призывникам придется отслужить 11 месяцев. Летом к несению службы в основном приступают молодые люди, закончившие гимназию или вуз.

Всего в Эстонии в течение года происходит три призыва - в январе, июле и октябре.